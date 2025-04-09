Фестиваль "Песни огненных лет" провели во Дворце культуры Семея в память о тех, кто подвигами на полях сражений и в трудовом тылу приближал долгожданный День Победы, передаёт BaigeNews.kz.

Военные песни – одно из самых ярких и точных свидетельств тех страшных лет. В Семее в военные годы были сформированы две стрелковые дивизии, сюда эвакуировали часть крупных производств, работавших для фронта, действовали эвакогоспитали.

О необходимости хранить в памяти значение тех событий заявил заместитель акима города Куаныш Абильдаев.

"Рад приветствовать всех вас на мероприятии, посвящённом 80-летию Победы. Сегодня мы вспоминаем о боевом пути 238 гвардейской стрелковой дивизии, которая была сформирована в нашем городе. Наша Родина не забудет о подвиге тех, кто, не щадя себя, защищал её от врага. Священный долг каждого гражданина - защищать Отечество. Сегодняшнее поколение должно помнить о подвигах отцов и дедов и вечно жить в мире и согласии", - сказал Куаныш Абильдаев.

Важная цель подобных мероприятий — воспитание патриотизма среди молодёжи, сохранение исторической памяти и прославление героизма народа, сражавшегося за мирное небо над головой.

Фестиваль открыл исторический видеоролик, посвящённый боевому пути 238-й гвардейской стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году в Семипалатинске.

"Наши герои грудью защищали родину, участвуя в сражениях под Москвой и Ленинградом, на берегах Волги и Днепра, на Курской дуге, в Прибалтике, Варшаве, Софии, Праге и Берлине. За героизм 238-я стрелковая дивизия была награждена Орденом Красного знамени. 15 выходцев нашего города были при формировании дивизии. В годы Великой Отечественной войны был девиз: "Всё для фронта, всё для победы". И девиз этот наши земляки с честью выполнили", - рассказал председатель совета ветеранов Семея Кенжебай Бердыкенов.

Военные песни, прозвучавшие со сцены, вызвали огромный душевный отклик у зрителей.