В Алматы началась молодежная акция по уборке кладбища Кенсай, где покоятся Герои Великой Отечественной войны, выдающиеся деятели культуры и политики. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в ВОВ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В акции, организованной ведомством совместно с акиматом, приняли участие студенты творческих вузов, представители молодёжных и волонтерских организаций.

Участники привели в порядок мемориальные участки, территорию кладбища, а также возложили цветы к памятникам.

На кладбище Кенсай захоронены дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов, Халық қаһарманы Рахимжан Кошкарбаев, Герой СССР, первый министр обороны РК Сагадат Нурмагамбетов, Халық қаһарманы Бауыржан Момышулы, политический деятель Динмухамед Кунаев, народные артисты СССР Роза Багланова, Газиза Жубанова, Ермек Серкебаев, а также заслуженный деятель искусств Казахстана Батырхан Шукенов.