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  • К 2035 году Казахстану потребуется вдвое нарастить электромощности - Саткалиев
energy.media Сегодня, 10:34
170
Фото: energy.media

К 2035 году Казахстану потребуется вдвое нарастить электромощности - Саткалиев

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев на заседании правительства РК рассказал о ситуации на энергетическом рынке Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, потребность в электрических мощностях к 2035 году ожидается на уровне порядка 27 ГВт, тогда как располагаемая мощность существующих станций Казахстана составляет 16 200 МВт. То есть, потребуется увеличение существующих мощностей вдвое, с учетом планового вывода электрических станций из эксплуатации и обеспечения резервов. До 2035 года нужно будет построить порядка 17 ГВт новых мощностей, из которых около 11 ГВт планируется реализовать Фондом. В их числе строительство парогазовых установок, ветроэлектрогенерация и угольные ТЭЦ.

Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации. Сейчас рассматривается вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузском энергоузле мощностью порядка 1 200 МВт.

Алмасадам Саткалиев определил ряд проблемных вопросов, которые нужно решить в ближайшем будущем совместно с Министерством энергетики:

  • 1) увеличение лимита по Инвестиционным соглашениям и предельного тарифа на рынке электрической мощности;
  • 2) введение Балансирующего рынка электрической энергии;
  • 3) прекращение практики перекрестного субсидирования затрат между производством электрической и тепловой энергиями;
  • 4) обеспечение плановых поставок электрической энергии от сопредельных государств.
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#Самрук Казына #электроэнергия
Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 10:34
170
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