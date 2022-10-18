К 2035 году Казахстану потребуется вдвое нарастить электромощности - Саткалиев

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Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев на заседании правительства РК рассказал о ситуации на энергетическом рынке Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, потребность в электрических мощностях к 2035 году ожидается на уровне порядка 27 ГВт, тогда как располагаемая мощность существующих станций Казахстана составляет 16 200 МВт. То есть, потребуется увеличение существующих мощностей вдвое, с учетом планового вывода электрических станций из эксплуатации и обеспечения резервов. До 2035 года нужно будет построить порядка 17 ГВт новых мощностей, из которых около 11 ГВт планируется реализовать Фондом. В их числе строительство парогазовых установок, ветроэлектрогенерация и угольные ТЭЦ.

Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации. Сейчас рассматривается вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузском энергоузле мощностью порядка 1 200 МВт.

Алмасадам Саткалиев определил ряд проблемных вопросов, которые нужно решить в ближайшем будущем совместно с Министерством энергетики: