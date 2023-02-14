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  • К 2030 году население Астаны превысит два миллиона человек — Кульгинов
commons.wikimedia.org Сегодня, 13:11
23
Сегодня, 13:11
23
Фото: commons.wikimedia.org

К 2030 году население Астаны превысит два миллиона человек — Кульгинов

Вице-премьер Алтай Кульгинов прокомментировал плотную застройку Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно Генплану, есть стандарты плотности квадратуры, по принципу полицентричности. Это говорит о том, что в каждом районе должны быть соцобъекты. С учётом бурного роста населения, с открытием новых районов, увеличения количества транспорта, всё это учитывается в проекте нового Генплана", — отметил он в кулуарах правительства.

По первому генеральному плану, прогноз населения был 800 тысяч человек. В 2010 году, генплан предусматривал, что в 2030 году будут проживать один миллион 200 тысяч. 

"Мы этого достигли в 2020 году. Мы работаем над новым Генпланом с учётом всего этого. К 2030 году количество населения (ожидается - Ред.) — 2-2,5 миллиона человек", — добавил Кульгинов.

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#Астана #население #прогноз #генплан #застройка
Артём Волков Журналист
Сегодня, 13:11
23
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