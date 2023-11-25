К 2025 году у казахстанских авиакомпаний будет 145 собственных самолётов — Марат Карабаев

У казахстанских авиакомпаний к 2025 году будет 145 самолётов. Об этом на встрече с населением заявил Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, который приехал в Костанайскую область с рабочим визитом, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, встреча с жителями области прошла в центре "Жастар сарайы". На нее пришли около 70 местных предпринимателей, активистов и представителей промышленных предприятий и СМИ. Люди поднимали вопросы ухудшения транспортной инфраструктуры области.

Отмечались слабое автобусное сообщение внутри населенных пунктов и между городами, плохие автодороги, низкий уровень сервиса на железнодорожном транспорте. Также жители подняли вопрос о целесообразности реконструкции аэропорта областного центра.