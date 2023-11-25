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К 2025 году у казахстанских авиакомпаний будет 145 собственных самолётов — Марат Карабаев

Сегодня, 15:11
АВТОР
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Министерство транспорта РК Сегодня, 15:11
Сегодня, 15:11
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Фото: Министерство транспорта РК

У казахстанских авиакомпаний к 2025 году будет 145 самолётов. Об этом на встрече с населением заявил Министр транспорта Казахстана  Марат Карабаев, который приехал в Костанайскую область с рабочим визитом, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, встреча с жителями области прошла в центре "Жастар сарайы". На нее пришли около 70 местных предпринимателей, активистов и представителей промышленных предприятий и СМИ. Люди поднимали вопросы ухудшения транспортной инфраструктуры области. 

Отмечались слабое автобусное сообщение внутри населенных пунктов и между городами, плохие автодороги, низкий уровень сервиса на железнодорожном транспорте. Также жители подняли  вопрос о целесообразности реконструкции аэропорта областного центра.

"Доступность перелётов - часто обсуждаемый в обществе вопрос. Билеты дорогие – признаём. Сейчас мы прорабатываем вопрос выхода на казахстанский рынок нового лоукостера и международной компании. Появится конкуренция – упадёт стоимость билета. К тому же, благосостояние граждан тоже постоянно растёт. Об этом свидетельствует рост спроса на авиаперевозки - на 27% за год. Чтобы удовлетворить его мы стали активно закупать новые самолёты. В этом году мы покупаем еще 11 самолетов, тогда в Казахстане будет 100 самолетов. А к 2025 году мы планируем, что у отечественных пассажирских авиакомпаний будет 145 собственных бортов. Также у нас в планах запуск новых авиамаршрутов", —  сообщил Марат Карабаев.

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