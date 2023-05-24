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Aviata Сегодня, 17:29
241
Сегодня, 17:29
241
Фото: Aviata

К 2025 году планируют запустить прямые рейсы из Казахстана в США

Прямые рейсы из Казахстана в США планируют запустить в ближайшие два года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Об этом сообщил заместитель председателя Комитета гражданской авиации Мининдустрии и инфраструктурного развития нашей страны Тимур Тлегенов.

"В понедельник была проведена встреча по видеосвязи с посольством по обсуждению вопросов установления авиасообщений. США предъявляют достаточно жёсткие, высокие требования для рейсов. Сейчас совместно с авиационной администрацией работа в этом направлении ведется. Мы планируем запустить данные рейсы где-то к 2025 году", - проинформировал он во время форума "Первый казахстанский авиадиалог".

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Сегодня, 17:29
241
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