К 2025 году планируют запустить прямые рейсы из Казахстана в США

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Прямые рейсы из Казахстана в США планируют запустить в ближайшие два года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Об этом сообщил заместитель председателя Комитета гражданской авиации Мининдустрии и инфраструктурного развития нашей страны Тимур Тлегенов.