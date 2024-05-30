К 2025 году образование в колледжах Казахстана станет бесплатным

На сегодня 80% студентов обучаются в колледжах бесплатно. К 2025 году этот показатель планируется поднять до 100%, пообещали в Министерстве просвещения нашей страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова сообщила, что всего в республике 6,8 миллионов детей.

По её словам, новая модель дошкольного воспитания и обучения, внедряемая с 2022 года, показывает положительные результаты.

"Организация воспитательно-образовательного процесса через игру и различные виды деятельности создаёт оптимальные условия для физического, интеллектуального и личностного развития детей. Кроме того, в области дошкольного образования начата разработка адаптированной программы для педагогов и родителей по вопросам воспитания детей с раннего возраста. Контент программы разработан с учетом культурных традиций и национальных ценностей", - сказала Оспанова.

В республике в семи тысячах школах обучаются 3,8 миллиона детей. Главные проблемы в этой отрасли – нехватка учебных мест, трёхсменные и аварийные школы. Для решения этих проблем реализуется национальный проект "Комфортные школы". После его полной реализации все вышеназванные проблемы найдут своё решение.

Основными направления деятельности министерства является доступность для молодёжи получения профессионального образования.

"На сегодня 80% студентов обучаются в колледжах бесплатно. К 2025 году планируется 100%. В сотрудничестве с бизнесом применяются различные формы взаимодействия: дуальное обучение, шефство предприятий над колледжами, целевой госзаказ, кластерная подготовка кадров", - сказала глава Комитета.

Ранее председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова рассказала, как в стране реализуется право детей жить и воспитываться в семье.

Напомним, 15 апреля текущего года был подписан закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, включающий меры для защиты детей и предотвращения насилия.