На 2024 год обеспеченность населения качественной питьевой водой в городах составляет 99,5%, а в селах – 97,8%. В сравнении с прошлым годом это соответствует росту на 0,6% в городах и 1,2% в сельской местности.

Планы на будущее включают полное обеспечение 100% населенных пунктов качественными услугами водоснабжения до конца 2025 года, что позволит значительно повысить уровень жизни в сельских и городских территориях страны.

К слову, на 2024 год в Казахстане выделено 218 млрд тенге на реализацию 324 проектов водоснабжения. Из этой суммы 106 млрд тенге направлены на 122 проекта в городах, а 112 млрд тенге – на 202 проекта в сельских населенных пунктах. В рамках этих мероприятий за 10 месяцев текущего года в 39 селах было проведено централизованное водоснабжение, в 166 селах установлены комплексные блок-модули, а в 49 – проведена реконструкция изношенных водопроводных сетей за счет республиканского бюджета.

Отметим, основной объем водных ресурсов обеспечивают поверхностные воды в среднемноголетнем объеме 106 км3, из них 55,7 % формируется на территории страны, остальные 44,3 % – притоку трансграничных рек из Китая, Узбекистана, России и Кыргызстана.

Примерно 60% от всех водных ресурсов используется для сельского хозяйства, что делает Казахстан одной из наиболее водоемких стран в Центральной Азии по использованию воды в сельском хозяйстве. Это связано с характером аграрного производства, где орошение играет ключевую роль.

Сельское хозяйство Казахстана, с учетом специфики климата и дефицита воды, нуждается в эффективных методах орошения. В этом контексте продолжилось внедрение водосберегающих технологий, и площадь орошаемых земель увеличилась в 2024 году с 312,2 тыс га до 462,2 тыс га. Особое внимание было уделено внедрению капельного орошения и дождевальных систем. Эти методы не только способствуют экономии воды, но и значительно повышают урожайность сельскохозяйственных культур. В частности, с помощью капельного орошения фермеры смогут снизить потребление воды на 40-50% и повысить урожайность сельскохозяйственных культур в 1,5-2 раза.

Правительство также увеличило субсидирование сельхозпроизводителей для внедрения водосберегающих технологий. Программы финансирования и обучение фермеров помогли распространению передовых методов орошения, что в свою очередь привело к улучшению экономических показателей в аграрном секторе.

Водохозяйственные объекты страны успешно справились с задачей пропуска воды и позволили наполнить водохранилища, направив воду в экосистемы и в сельское хозяйство. Было саккумулировано более 12 млрд м3 воды, которую использовали для нужд отраслей экономики. Если в прошлом году общий сброс воды из водохранилищ составил порядка 13 млрд м3 за весь паводковый период, то в этом году за 1 месяц общий сброс воды из водохранилищ составил более 36 млрд м3, что говорит о масштабности паводка.

С начала года в озеро Балхаш поступило 15,2 млрд м3 воды, из них во время паводка – 3,3 млрд м3. В Каспийское море с начала года поступило 17,1 млрд м3 воды. 80 млн м3 воды было направлено в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Из области Ұлытау в Кызылординскую область было направлено 839 млн м3 воды. Благодаря этому, впервые за всю историю наблюдений эта вода через реку Сарысу достигла озерных систем Кызылординской области.

Для исполнения поручения Главы государства от 1 апреля 2024 года Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с министерствами экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций, водных ресурсов и ирригации разрабатывается информационная система прогнозирования и моделирования паводков "Tasqyn". Данная система позволит моделировать возможные чрезвычайные ситуации и составлять соответствующие прогнозы для принятия стратегических решений.

Прогнозы расхода воды на водных объектах служат одним из оснований для проведения мероприятий по регулированию сбросов на гидротехнических сооружениях и уменьшению нагрузки на окружающую среду в периоды неблагоприятных гидрометеорологических условий. В части Министерства водных ресурсов и ирригации методика регламентирует расчет оперативных и прогнозных водохозяйственных балансов, составляемых для анализа и корректировки режимов использования воды в водохранилищах и водохозяйственных системах, а также для оперативного распределения воды. Запуск информационной системы запланирован до конца этого года. В дальнейшем запланировано проведение обучающих семинаров для представителей заинтересованных государственных органов и организаций.