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  • К 125-летию Мухтара Ауэзова Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты
Нацбанк РК Сегодня, 14:48
135
Фото: Нацбанк РК

К 125-летию Мухтара Ауэзова Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты

28 сентября 2022 года исполнилось 125 лет казахскому писателю, ученому-литературоведу, драматургу Мухтару Ауэзову. Этой дате Нацбанк посвятил коллекционные монеты номиналом 500 и 100 тенге. Они продолжают серию "Выдающиеся события и люди", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Нацбанка.

 

Монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра. Масса - 24 грамма, тираж – 2 000 штук.

Монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор. Масса - 15 граммов, тираж 20 000 штук.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

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#Нацбанк Казахстана #юбилей
Журналист
Сегодня, 14:48
135
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