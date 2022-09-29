К 125-летию Мухтара Ауэзова Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты

Фото: Нацбанк РК

28 сентября 2022 года исполнилось 125 лет казахскому писателю, ученому-литературоведу, драматургу Мухтару Ауэзову. Этой дате Нацбанк посвятил коллекционные монеты номиналом 500 и 100 тенге. Они продолжают серию "Выдающиеся события и люди", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Нацбанка.

Монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра. Масса - 24 грамма, тираж – 2 000 штук.

Монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор. Масса - 15 граммов, тираж 20 000 штук.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.