К 12 годам тюрьмы за твит в соцсети приговорили блогера в Иране

В Иране запись блогера в соцсетях оказалась популярнее поста главы страны - аятоллы Али Хаменеи, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает издание Iran International, арест блогера Шанбехзаде произошел в июне после публикации им в социальной сети Х сообщения, которое содержало лишь один символ – точку. В течение нескольких дней этот твит набрал больше лайков, чем пост верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи.

Как уточняется, публикации, состоящие из точки или других одиночных символов, часто используются пользователями соцсетей в Иране для выражения несогласия с политикой властей.

Вскоре после ареста аккаунт Шанбехзаде в соцсети X был деактивирован.

Шанбехзаде известен откровенной и смелой критикой властей в социальных сетях. Ранее блогер уже был заключен в тюрьму. На этот раз его обвинили в "произраильской и антирежимной пропагандистской деятельности", "оскорблении исламских святынь" и "распространении ложных сведений" в социальных сетях. По совокупности наказаний суд приговорил Шанбехзаде к 12 годам тюрьмы.