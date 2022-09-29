К 11 годам тюрьмы приговорили главу отдела строительства Уральска

"Меня осудили за то, что я не совершал", - сказал Арман Уксукбаев.

По словам родных осуждённых, они будут обжаловать приговор.

Стоит отметить, что суд отказал в удовлетворении иска бизнесмена Нургалиева, который заявил иск о возмещении материального вреда на сумму 130 миллионов тенге, которые он якобы передал Арману Уксукбаеву через Александра Нагметова в качестве взятки.

Напомним, Армана Уксукбаева и Александра Нагметова задержали 11 октября 2021 года. Затем им было предъявлено обвинение по статье 366 части 4 УК РК "Получение взятки в особо крупном размере". По версии обвинения, Александр Нагметов от имени Армана Уксукбаева требовал с предпринимателя – директора ТОО "ШалкарПромХолдинг" Алибека Нургалиева – 134 миллиона тенге и новый трактор стоимостью 40 миллионов тенге в качестве взятки. Деньги, как утверждает сторона обвинения, предприниматель дал за победу в конкурсе госзакупок и за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по объекту строительства двух девятиэтажных домов в Уральске на общую сумму 2,2 миллиарда тенге по государственной программе "Нұрлы жер".

В суде предприниматель Алибек Нургалиев, рассказал, что братья Нагметовы угрожали ему расправой, и требовали с него деньги после победы в конкурсе. Испугавшись за свою жизнь, он якобы передал им двумя траншами 130 миллионов тенге наличными. Когда после этого Александр Нагметов продолжил требовать взятку, он написал заявление в антикоррупционную службу.

Подсудимые Нагметов и Уксукбаев назвали показания Нургалиева ложью, и сказали, что он обратился в антикоррупционную службу, потому что он сам присвоил бюджетные деньги, выделенные на строительства жилья по госпрограмме. В суде было установлено, что Нургалиев действительно переводил деньги, выделенные на стройку, со счёта своей компании на счета своих родственников.

Примечательно, что сотрудники антикоррупционной службы до задержания следили и записывали разговоры Армана Уксукбаева 11 дней, но так и не смогли записать разговор, где бы он требовал деньги с Нургалиева, либо говорил о взятке со своим сообщником Александром Нагметовым.