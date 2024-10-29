К 10 годам тюрьмы приговорили организаторов нарколаборатории в области Жетісу

В области Жетісу при координации прокуратуры Департаментом КНБ области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Так, двое граждан П. и Т. вступив в преступный сговор, арендовали дом на территории города Текели для производства синтетических наркотиков и их сбыта.

В ходе обыска нарколаборатории было изъято 21 кг аналога психотропных веществ и лабораторное оборудование (электронные весы для расфасовки наркотиков, пакетики, фольга, изолента и пр.)", - говорится в сообщении.