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К 10 годам тюрьмы приговорили организаторов нарколаборатории в области Жетісу

Сегодня, 15:54
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54
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Фото: pixabay.com

В области Жетісу при координации прокуратуры Департаментом КНБ области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Так, двое граждан П. и Т. вступив в преступный сговор, арендовали дом на территории города Текели для производства синтетических наркотиков и их сбыта.

В ходе обыска нарколаборатории было изъято 21 кг аналога психотропных веществ и лабораторное оборудование (электронные весы для расфасовки наркотиков, пакетики, фольга, изолента и пр.)", - говорится в сообщении.

Приговором суда оба осуждены к 10 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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