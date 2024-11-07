John Deere и Eurasia Group расширяют локальное присутствие в Казахстане через сборочное сотрудничество

Deere & Company (John Deere), Eurasia Group и холдинг "Байтерек" подписали меморандум, направленный на расширение локального присутствия John Deere в Казахстане посредством сборочного сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Это стратегическое партнерство призвано стимулировать инновации, укрепить местные производственные мощности, способствовать устойчивому экономическому росту страны и будет сосредоточено на внедрении передовых технологий, цифровой трансформации и повышении эффективности в сельском хозяйстве, промышленности Казахстана.

"Используя передовые технологии и поддерживая обмен знаниями, мы закладываем основу для устойчивого роста, который принесет пользу как экономике, так и местному населению", – заявил президент John Deere по направлению "Сельское хозяйство и газонные покрытия" в странах СНГ и Центральной Азии Чаба Лейко.

Партнерство между John Deere, Eurasia Group и холдингом "Байтерек" способствует созданию новых рабочих мест, укреплению экономической независимости Казахстана и устойчивому развитию сельскохозяйственной отрасли. Данное соглашение подчеркивает общую цель участников по повышению конкурентоспособности Казахстана и укреплению его лидирующих позиций в сельском хозяйстве и промышленности Центральной Азии.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство промышленности и строительства совместно с Министерством сельского хозяйства приняли документ, исключающий субсидии на зарубежную сельхозтехнику, аналоги которой производятся в Казахстане.