В Актюбинской области продолжается строительство медицинских учреждений за счет возвращенных в Казахстан активов. Из специального государственного фонда выделено около 1,4 млрд тенге на реализацию социальных проектов в сфере здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

На эти средства будет построено 11 объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерские пункты, медицинские пункты и врачебные амбулатории. Новые учреждения появятся в сельских населённых пунктах области, где особенно остро ощущается нехватка медицинской инфраструктуры.

В 2025 году фельдшерско-акушерские пункты откроются в:

селе Нура (Иргизский район),

селе Ногайты (Байганинский район).

Также будут построены медицинские пункты в:

селе Шокысу, Сарысай и Тогыз (Шалкарский район),

селе Жарык (Мугалжарский район),

селе Бегалы (Кобдинский район),

селе Жарма (Иргизский район).

Врачебные амбулатории появятся в:

селе Кайынды и селе Мугалжар (Мугалжарский район),

селе Маржанбулак (Алгинский район).

Каждое из новых учреждений будет рассчитано на 25–45 посещений в сутки, что значительно повысит доступность медицинской помощи для сельчан.

Проект реализуется в рамках инициативы по возврату незаконно выведенных активов и их перенаправлению на развитие социальной инфраструктуры. Власти подчеркивают, что использование возвращённых средств на строительство жизненно важных объектов — это шаг к восстановлению справедливости и улучшению качества жизни граждан.