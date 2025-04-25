Изъятые у коррупционеров миллиарды пошли на строительство медпунктов в селах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актюбинской области продолжается строительство медицинских учреждений за счет возвращенных в Казахстан активов. Из специального государственного фонда выделено около 1,4 млрд тенге на реализацию социальных проектов в сфере здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.
На эти средства будет построено 11 объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерские пункты, медицинские пункты и врачебные амбулатории. Новые учреждения появятся в сельских населённых пунктах области, где особенно остро ощущается нехватка медицинской инфраструктуры.
В 2025 году фельдшерско-акушерские пункты откроются в:
- селе Нура (Иргизский район),
- селе Ногайты (Байганинский район).
Также будут построены медицинские пункты в:
- селе Шокысу, Сарысай и Тогыз (Шалкарский район),
- селе Жарык (Мугалжарский район),
- селе Бегалы (Кобдинский район),
- селе Жарма (Иргизский район).
Врачебные амбулатории появятся в:
- селе Кайынды и селе Мугалжар (Мугалжарский район),
- селе Маржанбулак (Алгинский район).
Каждое из новых учреждений будет рассчитано на 25–45 посещений в сутки, что значительно повысит доступность медицинской помощи для сельчан.
Проект реализуется в рамках инициативы по возврату незаконно выведенных активов и их перенаправлению на развитие социальной инфраструктуры. Власти подчеркивают, что использование возвращённых средств на строительство жизненно важных объектов — это шаг к восстановлению справедливости и улучшению качества жизни граждан.
Самое читаемое
- В Астане временно перекрыли ключевые улицы
- Зеленский сделал жёсткое заявление о Крыме — в США считают это угрозой переговорам
- Ученик из Шымкента получил приглашения от 50 топ-вузов мира
- Мошенники используют имя Димаша Кудайбергена в Казахстане
- Стали известны подробности о гибели полицейского в Жамбылской области