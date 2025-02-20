В Агентстве РК по финмониторингу заявили о пресечении деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, замаскированной под видом потребительского кооператива.

"Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно", - говорится в сообщении АФМ.

В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.

Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация не подлежит разглашению.