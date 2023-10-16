Изъять нельзя построить: Застройщики в Алматинской области хотят возвести ЖК на коммуникациях

Уплотненная застройка стала проблемой в поселке Отеген Батыр Алматинской области. За несколько лет здесь построили множество объектов: кафе, бизнес-центры, магазины, аптеки, причем не только вдоль трассы, срубив всю растительность, но и между жилыми домами, не соблюдая даже положенное расстояние. Теперь на нескольких десятках соток земли, где проложены инженерные коммуникации застройщик, по словам жителей, собирается построить высотный жилой дом. Они опасаются, что это непременно приведет к тому, что дома останутся без света, тепла и воды. Да и строить в такой зоне что-либо просто недопустимо, - разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Жители домов по улицам Абая и Спортивная в поселке Отеген Батыр возмущены тем, как местные власти и застройщик распорядились неосвоенным в течении 15 лет земельным участком. В прошлом году на собрании с жителями аким говорил, что акимат попробует выкупить эту землю у владельца и построит там детскую площадку и небольшой сквер. Но обещанного жители так и не дождались, объявился новый владелец земли, обозначил участок железным ограждением и заявил, что собирается строить там высотные строения. Жители близрасположенных домов хотят остановить это беззаконие, ведь новый объект будет находиться впритык к жилым домам и непременно приведет к аварийным ситуациям.

Но адвокат владельца участка Ильяс Досымбетов утверждает, что в данной зоне можно реализовать среднюю этажность застройки – Ж-3 (от 5 до 8 этажей). Следовательно, здесь возможно строительство многоквартирного жилого здания.

Интересно, что ни о каких общественных слушаниях и обсуждениях даже речи не идет. Да и разрешения на строительство, по словам местных властей, у застройщика нет.

В тоже время возмущенные жители утверждают, что, учитывая местность и заложенные на участке коммуникации, он просто не может относиться к зоне Ж-3.

"Если здесь построят ЖК и срубят вот эти деревья, которые держат почву, близ расположенные дома по улице Спортивная просто сползут вниз, на этот самый участок. Видно, что один из домов, расположенный ближе к обрыву уже накренился. Внизу проложены инженерные сети. Понятно же, что здесь строить ни в коем случае нельзя. Это приведет к тому, что мы останемся без коммуникаций. Получается, что все инженерные коммуникации попали в частную собственность", - рассказывает житель улицы Спортивная Алексей Головин.

Кроме того, людям перегородили дорогу общего пользования, и теперь жильцы боятся, что в случае ЧП к домам не проедет ни скорая помощь, ни пожарная машина.

По словам жильцов, земельный участок не раз перепродавали, видимо, его владельцы не решались строить на коммуникациях, но новый - настроен решительно. По словам Ильяса Досымбетова, коммунальные службы не имеют претензий к компании. Представитель владельца даже предложил акимату выдать им взамен этого другой равноценный участок. Однако свободных земель, по словам главы поселка Каната Рахимова, не осталось.

Аким утверждает, что земля подлежит изъятию, и что у владельца нет разрешительных документов на строительство. Сейчас акимат как раз занимается тем, чтобы изъять земельный участок и не допустить там строительство.

"На данный момент у владельца участка нет разрешения на строительство. Может быть, он хочет, чтобы государство выкупило у него эту землю, но этого не будет. У нас трёхсменные школы, некоторые жители поселка нуждаются в асфальтировании – нам есть куда тратить бюджет, и мы будем распределять его целенаправленно для народа", - объясняет аким.

Со стороны акимата было подано заявление в Отдел земельных отношений Илийского района об изъятии документов и аннулировании покупки земельного участка в 2008 году.

"Сейчас они выясняют, почему в 2008 году земля была выделена, если на этих 30 сотках проходят инженерные коммуникации: сетевые кабели, электроснабжение и канализация. Там просто не положено такое строительство. Мы также написали письмо в тепловые сети, АЖК, чтобы они предоставили нам подтверждающие документы, что коммуникации были проложены там не после 2008 года, а задолго до 2008 года. Мы будем бороться, чтобы эту землю у владельца изъяли на законных основаниях. Если же владелец начет строительство, то Отдел архитектуры и градостроительства Илийского района будет подавать на него в суд", - говорит аким.

Что будет с участком покажет время, а пока ни жители, ни акимат не намерены сдаваться в борьбе против застройщика.