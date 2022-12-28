"Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина

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Скандальное заявление российского посла в Казахстане Алексея Бородавкина прокомментировали в МИДе, передает BaigeNews.kz. Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров сообщил, что вопрос исчерпан, так как российская сторона дала пояснения по этому поводу.

"С Алексеем Бородавкиным состоялись соответствующие беседы. Более того, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов уже прокомментировал высказывания российского посла. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свои пояснения по этому вопросу. Считаем, что вопрос на сегодняшний день исчерпан. Извинения российской стороны приняты. Наши отношения определяются главами наших государств. По время последнего визита нашего президента в Россию, по итогам прошедших переговоров в Москве главы наши стран подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Как отметил наш президент, за это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнёрство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства", - сказал Смадияров.

Он отметил, что между нашими странами налажен доверительный конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества. По его словам, острых вопросов между Казахстаном и Россией нет.

Напомним, недавно посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью одному из российских изданий заявил о радикальных националистах и русофобии в Казахстане.