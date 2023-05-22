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  • Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве
vokrug.tv Сегодня, 13:48
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Сегодня, 13:48
114
Фото: vokrug.tv

Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве

Популярный юморист-стендапер Данияр Джумадилов сообщил в социальных сетях, что намерен продолжить свою карьеру в столице России, передаёт BaigeNews.kz. В своих stories в Instagram он написал "Пожелайте мне удачи".

Также бывший КВН-щик выложил отрывок выступления с резидентом популярного на территории СНГ шоу "Однажды в России" Ольгой Кортунковой. В этом шоу Джумадилов выступает уже не в первый раз. 

Данияр Джумадилов — казахстанский юморист, который прославился как капитан команды КВН "Спарта". После завершения выступлений в клубе весёлых и находчивых он продолжил восхищать поклонников появлениями на экранах и пародиями в соцсетях.

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Сегодня, 13:48
114
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