Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве

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Популярный юморист-стендапер Данияр Джумадилов сообщил в социальных сетях, что намерен продолжить свою карьеру в столице России, передаёт BaigeNews.kz. В своих stories в Instagram он написал "Пожелайте мне удачи".

Также бывший КВН-щик выложил отрывок выступления с резидентом популярного на территории СНГ шоу "Однажды в России" Ольгой Кортунковой. В этом шоу Джумадилов выступает уже не в первый раз.

Данияр Джумадилов — казахстанский юморист, который прославился как капитан команды КВН "Спарта". После завершения выступлений в клубе весёлых и находчивых он продолжил восхищать поклонников появлениями на экранах и пародиями в соцсетях.