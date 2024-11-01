Известный уральский бизнесмен погиб в ДТП

В ЗКО в ДТП погибли известный уральский бизнесмен Владимир Охватов и его брат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

По данным департамента полиции ЗКО, 1 ноября в 08:00 на 95-м километре автодороги Уральск – Озинки вблизи посёлка Достык водитель Toyota Granvia не справился с рулевым управлением и автомобиль вылетел в кювет.

"В результате ДТП на месте скончались 58-летний водитель и 64-летний пассажир. Трупы направили на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются", – сообщили в полиции.

Как стало известно, в автомобиле находился известный бизнесмен Владимир Охватов со своим братом.

У Владимира Охватов был клуб "Шале", который в октябре 2017 года сгорел дотла.