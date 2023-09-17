Известный своими смелыми трюками силач из Семея подписал контракт с лигой президента UFC
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Казахстанец Закир Найманбаев, ставший известный благодаря недюжинной силе и смелым трюкам, сообщил о подписании контракта с лигой президента UFC Даны Уайта Power Slap, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом он написал в своей странице в социальных сетях.
"Хотел поделиться хорошей новостью. Я первый казахстанец, кто подписал контракт с организацией ufc , а именно powerslap. Буду раздавать шапалаки. Сам президент федерации UFC @danawhite подписался на мой Instagram", — говорится в публикации.
В опубликованном видео он рассказал подробности предложения и пообещал зрителям "показать настоящий шапалак".
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Корреспондент BaigeNews.kz записал интервью с Закиром Найманбаевым, в котором силач из Семея рассказал о своих экстремальных трюках. Он носит на спине пианино, поднимает мотоциклы, разворачивает автомобили, тянет за тросс машины.
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