Известный своими смелыми трюками силач из Семея подписал контракт с лигой президента UFC

Казахстанец Закир Найманбаев, ставший известный благодаря недюжинной силе и смелым трюкам, сообщил о подписании контракта с лигой президента UFC Даны Уайта Power Slap, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом он написал в своей странице в социальных сетях.

"Хотел поделиться хорошей новостью. Я первый казахстанец, кто подписал контракт с организацией ufc , а именно powerslap. Буду раздавать шапалаки. Сам президент федерации UFC @danawhite подписался на мой Instagram", — говорится в публикации.

В опубликованном видео он рассказал подробности предложения и пообещал зрителям "показать настоящий шапалак".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Закир Найманбаев (@zakir_naimanbayev)

Корреспондент BaigeNews.kz записал интервью с Закиром Найманбаевым, в котором силач из Семея рассказал о своих экстремальных трюках. Он носит на спине пианино, поднимает мотоциклы, разворачивает автомобили, тянет за тросс машины.