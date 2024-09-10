Известный столичный блогер устроился работать на шинный завод в Сарани

Блогер из Астаны Улан Абишев будет заниматься вопросами PR и GR на шинном заводе в Сарани, передаёт BaigeNews.kz. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее Абишев был управляющим директором АО "Qazcontent", курировал вопросы продвижения в социальных сетях и производство мультимедийного контента.

Блогер известен своей проактивной позицией, в публикациях он поднимает социальные вопросы, а также анализирует работу госорганов.