Известный столичный блогер устроился работать на шинный завод в Сарани
Сегодня, 20:13
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Сегодня, 20:13Сегодня, 20:13
114Фото: www.facebook.com/u.abishev
Блогер из Астаны Улан Абишев будет заниматься вопросами PR и GR на шинном заводе в Сарани, передаёт BaigeNews.kz. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ранее Абишев был управляющим директором АО "Qazcontent", курировал вопросы продвижения в социальных сетях и производство мультимедийного контента.
Блогер известен своей проактивной позицией, в публикациях он поднимает социальные вопросы, а также анализирует работу госорганов.
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