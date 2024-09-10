  • 10 Сентября, 20:56
  • BAIGENEWS

Известный столичный блогер устроился работать на шинный завод в Сарани

Сегодня, 20:13
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www.facebook.com/u.abishev Сегодня, 20:13
Сегодня, 20:13
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Фото: www.facebook.com/u.abishev

Блогер из Астаны Улан Абишев будет заниматься вопросами PR и GR на шинном заводе в Сарани, передаёт BaigeNews.kz. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

Ранее Абишев был управляющим директором АО "Qazcontent", курировал вопросы продвижения в социальных сетях и производство мультимедийного контента. 

Блогер известен своей проактивной позицией, в публикациях он поднимает социальные вопросы, а также анализирует работу госорганов.

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