Известный шымкентский хирург Абылай Донбай высказался о трупном донорстве в стране

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В 2013 году в Шымкенте на базе первой городской клинической больницы впервые провели первую операцию по пересадке донорской почки от родственника. Спустя несколько лет врачи научились пересаживать и печень, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Главный внештатный трансплантолог города Шымкента, Абылай Донбай говорит, за последние 10 лет в мегаполисе успешно провели больше 30 пересадок печени, и больше 200 операций по трансплантации почек. Такие операции уже поставлены на поток, главное чтобы нашелся донор. Буквально недавно в городе прооперировали 50-летнего мужчину, который давно страдал от почечной недостаточности. Его донором стал родной брат, который пожертвовал ему одну почку.

"Трансплантация органов считается сложнейшей операцией, пиком хирургии, должен быть высокий уровень развития медицины. Потому что в первую очередь нужно обеспечить безопасность донора, после операции он должен полноценно дальше жить, поэтому в первую для врача важна безопасность донора. При пересадке почки, реципиенту пересаживают одну из почек донора, левую или правую, все сосуды должны быть хорошо сшиты, трансплантат должен хорошо функционировать. Для всего этого нужна хорошая лаборатория, где возьмут все нужные анализы, профессиональные специалисты, хорошая реанимация, реабилитация", - говорит главный внештатный трансплантолог города Шымкента, Абылай Донбай.

Но еще сложнее пересадка печени, говорит врач. Все потому что берется часть этого органа, после чего и донор и реципиент должны чувствовать себя хорошо. Кроме того, сосуды на печени, говорит хирург как отпечатки на пальцах у человека, у каждого разные.

"При пересадке печени изымается часть органа у донора, либо правая, либо левая доля. У реципиента полностью убирается, изымается пораженная печень и вместо больного органа пересаживается часть здорового органа. Это считается самым сложным видом трансплантации, потому что есть очень много нюансов. У донора и реципиента уникальное расположение сосудов, поэтому хирург перед тем как изымать левую или правую долю печени, должен знать куда и откуда какой сосуд ведет, любое неверное движение может привести к большим потерям у донора. Перед операцией просматриваются все сосуды, вены, желчные протоки. Кроме того, левая либо правая доля печени должна соответствовать массе тела реципиента", - отмечает хирург.

Так, если человек весит 70 килограммов ему необходимо примерно 700 граммов печени. Расчет идет на килограмм массы тела 10 граммов печени. Оставшейся части печени должно хватить донору для нормальной жизни. До самой операции хирурги проделывают огромную работу, делают расчеты, смотрят сосудистые расположения, ведь даже маленькие сосуды соединяются.

"Кроме того, после пересадки печень должна заработать. Это не как с почками, у них есть альтернатива, если почка не заработала, человек может жить на гемодиализе, а в трансплантации печени нет альтернативы, если печень не будет работать, то пациента можно потерять", - говорит трансплантолог со стажем.

За последние несколько лет трансплантация на юге страны претерпела изменения. Закупаются новые иммуносупрессивные препараты, которые пациенты вынуждены принимать для подавления иммунитета после операции, чтобы новый орган организм не воспринял как инородное тело. Если раньше пациенты были вынуждены принимать по три таблетки в день, то сейчас они выпивают всего одну таблетку и ее действия хватает на целый день, чтобы подавить иммунитет. Кроме того, закупается новая техника. Если раньше донорам приходилось делать полосную операцию, то сейчас спустя год даже шрама видно не будет.

"Сейчас изъятие органов проводится малоинвазивным путем, лапароскопически, через небольшой разрез, изымается часть печени и также проводится изъятие левой или правой почки. Это делается для того, чтобы у донора была быстрая реабилитация. Таким путем трансплантация развивается, больших разрезов сейчас в мире не делают. Потому что донор - это здоровый человек, который дарит реципиенту либо целый орган, либо часть органа. И качество его жизни после операции не должно пострадать", - рассказывает врач.

По словам известного трансплантолога пересадка почки требуется пациентам с почечной недостаточностью. Есть разные заболевания, которые могут к ней привести, это сахарный диабет, артериальная гипертония, аутоиммунные заболевания, такое, например, как гломерулонефрит, воспалительное заболевание почек. К циррозу печени чаще всего приводят гепатиты, а также жировой гепатоз. Без пересадки органов пациенты не живут, а существуют.

"Пациенты с почечной недостаточностью зависимы от гемодиализа, они вынуждены ходить в гемодиализные центры три раза в неделю. Там им очищают кровь от шлаков, потому что почки уже не выполняют ту функцию, которую должны. Такие люди должны постоянно соблюдать диету. А цирроз печени приводит к серьезным осложнениям, таким как асцит, это огромный живот, когда жидкость собирается в брюшной полости, может начаться кровотечение, печеночные вены не работают, они набухают, пищеводные вены, тоже может быть кровотечение. У таких людей постоянный кожный зуд и головные боли, потому что шлаки, которые должна была вывести и нейтрализовать печень, никуда не выводятся. Когда функции печени страдают, у человека могут быть постоянные сильнейшие головные боли, желтушность кожных покровов. То есть это абсолютно больной человек, который постоянно нуждается в поддерживающей терапии", - говорит Абылай Донбай.

В 99% случаев пересадку органов в Шымкенте проводят только от живого донора, родственника. Изымать часть печени или почки у живого не у генетически родственного человека запрещено законом. Такую операцию можно проводить только от трупного донора, который является не родственником. Единственную такую операцию по пересадке печени провели в Шымкенте в 2022 году.

"В ноябре 2022 года мы провели первую трупную трансплантацию печени. Пациент мужчина, который страдал циррозом печени. Мы впервые на юге провели такую операцию. От умершего пациента изъяли полностью печень и пересадили реципиенту. И результат оказался очень хороший, он выписался через 15 - 20 дней и сейчас полноценно живет, работает таксистом, кормит свою семью", - говорит врач.

Нам удалось поговорить с этим пациентом. 45-летний Бахыт Атырбеков отец четверых детей. Мужчина рассказывает, что в 2017 году у него выявили тяжелую форму цирроза печени, которая не поддавалась медикаментозному лечению. И его жизнь превратилась в настоящий кошмар.

"Мне посоветовали обратиться в шымкентскую больницу, сказали, что там есть хорошие врачи. Я приехал, обратился, они меня обследовали и поставили в очередь на операцию. Мы ждали но моя очередь подошла довольно быстро, 17 ноября в 2022 году меня прооперировали. Была очень хорошая команда врачей, я считаю, что этот день это мой второй день рождения. Печень мне пересадили от мертвого пациента. Сейчас я себя очень хорошо чувствую, меня каждый месяц обследуют, спрашивают о моем здоровье. Сейчас жалоб нет, спасибо большое врачам, они меня вытащили с того света, ведь я тогда был почти мертвым человеком", - говорит Бахыт Атырбеков.

Абылай Донбай говорит, пересадка органов в городе поставлена на поток, врачи могли бы выполнять еще больше операций, если бы были доноры. Не у всех есть родственники, подходящие по состоянию здоровья, группе крови, весу и другим параметрам. Кроме того, не все хотят ложиться "под нож". Выход один, развивать трупное донорство. Но сейчас оно стоит на месте.

"У нас не хватает доноров, это глобальная, общемировая проблема. Листы ожидания каждый день обновляется, люди умирают не дождавшись органа. На данный момент в Шымкенте в листе ожидания на пересадку почки стоит около 1 000 человек, и еще больше 200 пациентов ждут здоровую подходящую донорскую печень. Нужно развивать трупное донорство. Но у нас сейчас люди не сильно доверяют врачам. Когда человеку говорят, что у пациента наступила смерть мозга, нужно поверить врачу, потому что просто так такое не скажут. Есть специальные новейшие аппараты, которые определяют, что у человека наступила смерть головного мозга. И такой пациент это потенциальный донор, он может спасти жизни пяти, а то и семи человек. Такой человек живет только за счет аппаратов, если их отключить, человек умрет", - говорит врач.

Такого же мнения и Сейтжан Жамил, член РОО "Общество пациентов в трансплантации "Өмір сыйы". Сейчас больше 3,5 тысяч пациентов по всей стране нуждаются в трансплантации почек, и больше 170 нуждаются в здоровой донорской печени. По словам мужчины, список листа ожидания двигается очень медленно. А операций по пересадке печени или почки от трупного донора можно пересчитать по пальцам.

"Многие люди не понимают, зачем нужна трансплантация, и зачем давать свое согласие на посмертное донорство, до тех пор, пока не столкнутся с этим. Чтобы не ждать трансплантации у нас в стране, некоторые собирают деньги и выезжают за рубеж. В этом вопросе нужна поддержка государства, чтобы объяснить и разъяснить общественности эту проблему. Я сам прошел пересадку почки, очень тяжело переносить процедуру гемодиализа. После нее человек как выжатый лимон, сеанс длится 4 часа, кровь очищается на аппарате, это конечно заменяет функцию почек и это хорошо, но все жизненно важные вещества и витамины вымываются", - говорит Сейтжан Жамил.

Донорский орган может спасти человеку жизнь. Но, тем не менее, такой орган не вечный. Средняя выживаемость после пересадки - пять лет. Далее существует вероятность, что, например, вирус гепатита, который поразил ныне здоровый орган, вновь вернется и будет уничтожать уже донорский орган. Тем не менее, говорит Абылай Донбай, есть случаи, и их немало, когда пациенты после пересадки почки или печени живут десять, а то и больше лет. За это время они обзаводятся семьями, строят карьеру и наслаждаются жизнью.