Известный шоумен стал внештатным советником акима Туркестанской области
Сегодня, 20:16
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Сегодня, 20:16Сегодня, 20:16
108Фото: instagram.com/koyanbayevnurlan
Нурлан Коянбаев назначен внештатным советником акима Туркестанской области по направлению развития креативной индустрии, передаёт BaigeNews.kz.
Коянбаев родился 19 июля 1979 года в Кызылординской области. С 1996 по 2000 годы учился на историческом факультете КазНУ имени аль-Фараби. В 2009-2011 годы учился в Академии экономики и права на факультете финансов и кредита. Окончил магистратуру по специальности Международные отношения в КазНУ имени аль-Фараби.
Ранее он работал креативным директором Телерадиокомплекса Президента РК, генеральным продюсером национального телеканала "Казахстан". Принимал участие в организации известных проектов на республиканских телеканалах.
В 2021 году Указом Президента РК награждён медалью "Шапағат".
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