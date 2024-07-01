Известный шоумен стал внештатным советником акима Туркестанской области

Нурлан Коянбаев назначен внештатным советником акима Туркестанской области по направлению развития креативной индустрии, передаёт BaigeNews.kz.

Коянбаев родился 19 июля 1979 года в Кызылординской области. С 1996 по 2000 годы учился на историческом факультете КазНУ имени аль-Фараби. В 2009-2011 годы учился в Академии экономики и права на факультете финансов и кредита. Окончил магистратуру по специальности Международные отношения в КазНУ имени аль-Фараби.

Ранее он работал креативным директором Телерадиокомплекса Президента РК, генеральным продюсером национального телеканала "Казахстан". Принимал участие в организации известных проектов на республиканских телеканалах.

В 2021 году Указом Президента РК награждён медалью "Шапағат".