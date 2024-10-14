Известный певец Xсho восхитился чистотой и красотой Астаны

Во время своего выступления в Астане молодой исполнитель Xсho (Хачо Дунамалян) восхитился чистотой и красотой столицы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Своими искренними эмоциями певец поделился во время концерта в столичном QazExpoCongress.

"У вас какой красивый город! Вы заметили? Спасибо вам, друзья, за такую чистоту и красоту! Это очень круто!" — сказал артист со сцены.

Зрители восторженно отреагировали на слова артиста о столице и в знак благодарности подарили свои улыбки и аплодисменты.