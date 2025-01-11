На авторском Telegram-канале известного китаеведа Ивана Зуенко появился интересный снимок, сделанный в китайской провинции Цзянсу в 1983 году, передаёт BaigeNews.kz.

"У меня тут в закромах нашлась фотография двух стажёров той самой первой группы 1983/1984 года, которая была совсем небольшой по составу (10 человек, все из Москвы, и учились все только в Пекине). По сравнению с последующими потоками, которые были гораздо больше и наполнены хорошо известными в вузовско-академической среде китаеведами, могло сложиться впечатление, что группа 1983/1984 годов не оставила после себя исторических следов", — пишет автор канала.

Он отметил, что как минимум, двух стажёров той волны все знают очень хорошо.

"Во-первых, это Касымжомарт Токаев (в то время имя писалось именно так) — на фото он справа. Выпускник МГИМО, на тот момент уже 30-летний сотрудник МИД СССР. Сейчас Президент Республики Казахстан. Во-вторых, это Игорь Моргулов, на тот момент 22-летний выпускник ИСАА МГУ, сейчас Посол Российской Федерации в КНР. Токаев на фото справа. Совместных фото той поры с Моргуловым пока не нашлось. Но рядом тоже довольно известный китаист — Андрей Царенко, на тот момент студент МГИМО, впоследствии также сотрудник советского посольства в СССР. Фото сделано во время путешествия в Уси, провинция Цзянсу", — уточнил Иван Зуенко.

Он также пояснил, что фото взято из книги "К.К. Токаев. Преодоление. Дипломатические очерки. Алматы, 2003", которая есть в читальном зале Российской государственной библиотеки.