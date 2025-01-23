Карагандинский кинотеатр имени Ленина возвращён государству. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передаёт BaigeNews.kz.

Объект, открывшийся в 1960 году, стал первым двухзальным широкоэкранным кинотеатром в Караганде. Здание видело громкие премьеры, фестивали и кинофорумы, став центром культурной жизни города. В 1998 году объект был незаконно исключён из списка памятников истории и культуры, а затем приватизирован.

Прокуратура района имени Казыбек би провела сложную работу, чтобы доказать в суде незаконность приватизации. Разбирательство длилось несколько месяцев. Благодаря предоставленным доказательствам нарушений, суд вынес решение о возврате кинотеатра в государственную собственность.