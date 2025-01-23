Известный кинотеатр вернули в госсобственность в Караганде
Прокурорам удалось доказать незаконность приватизации объекта.
Сегодня, 17:15
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Сегодня, 17:15Сегодня, 17:15
85Фото: акимат Карагандинской области
Карагандинский кинотеатр имени Ленина возвращён государству. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передаёт BaigeNews.kz.
Объект, открывшийся в 1960 году, стал первым двухзальным широкоэкранным кинотеатром в Караганде. Здание видело громкие премьеры, фестивали и кинофорумы, став центром культурной жизни города. В 1998 году объект был незаконно исключён из списка памятников истории и культуры, а затем приватизирован.
Прокуратура района имени Казыбек би провела сложную работу, чтобы доказать в суде незаконность приватизации. Разбирательство длилось несколько месяцев. Благодаря предоставленным доказательствам нарушений, суд вынес решение о возврате кинотеатра в государственную собственность.
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