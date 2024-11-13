Известный кинотеатр вернули в госсобственность в Караганде

Громкое дело о признании договоров купли-продажи кинотеатра имени Ленина недействительными рассмотрели в специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области. Истцом выступал прокурор района имени Казыбек би Караганды ответчиками несколько граждан и ТОО, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что решением акима области от 30.12.1998 года кинотеатру присвоили статус памятника истории и культуры. А менее чем через год - 1.10.1999-го статуса лишили. 18 октября того же года на основании инвестиционного тендера кинотеатр продали ТОО "К.". В последующем перепродали ещё дважды - ЗАО "К." и ТОО "А.".

18 сентября 2001 года аким области отменил решение об исключении кинотеатра из статуса памятника истории и культуры.

"Решением суда иск прокурора удовлетворён: признаны недействительными договора купли-продажи кинотеатра ТОО "К.", ЗАО "К." и ТОО "А.". Предоставление покупателям кинотеатра незаконных льгот и преимуществ нашло в суде свое подтверждение", - сообщили в суде.

Там пояснили, что в соответствии со статьёй 11 Закона об охране и использовании объектов историко-культурного наследия (действовавшего на момент приватизации), памятники истории и культуры, находящиеся на территории Республики Казахстан и не принадлежащие другим субъектам, являются исключительной собственностью Республики.

"Кроме того, продажа кинотеатра не была согласована с уполномоченным органом по управлению коммунальной собственностью области. ЗАО "К." свои обязательства по инвестированию в строительство и введению в действие мультиплекса в полном объёме не исполнил, какое-либо строительство гостиницы, бильярдного клуба, фитнес-центра, бизнес-центра, расчётно-кассового отдела, магазинов не осуществил", - заявили в суде.

Решение суда в законную силу не вступило.