Известный казахстанский футболист подписал контракт с БАТЭ

Соглашение с белорусским клубом БАТЭ заключил 25-летний казахстанский нападающий Оралхан Омиртаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу борисовчан.

Омиртаев - воспитанник карагандинского "Шахтёра". В этом клубе форвард дебютировал в элитном дивизионе Казахстана. В двух первых сезонах его выпускали на поле эпизодически, а в 2017-м году он стал игроком основной обоймы.

"С 2014 по 2021 годы Оралхан прошёл через сборные Казахстана различных возрастов, а в ноябре 2018-го дебютировал в национальной команде – в Тбилиси, в матче Лиги наций против сборной Грузии (1:2). Единственный гол казахстанцев на 90-й минуте провёл как раз-таки дебютант, появившийся на поле за две минуты до этого. Всего за главную казахстанскую сборную нападающий сыграл пять матчей и забил два гола", - сказано в релизе.

В 2020 году Омиртаев перебрался в костанайский "Тобол", где добился первых значимых успехов на клубном уровне: в 2020 году выиграл "серебро", а спустя три месяца – Суперкубок Казахстана (март-2021).

Летом 2021-го футболист вернулся в родной "Шахтёр". Также в его карьере были "Акжайык" и "Атырау".

В 2024 году Омиртаев подписал контракт со "Слуцком" – сыграл там 13 матчей, забил 4 гола.