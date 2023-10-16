Известный иранский режиссёр и его жена найдены мёртвыми в своём доме

Режиссер Дариюш Мехрджуи из Ирана и его супруга были найдены мертвыми в собственном доме в провинции Альборз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

14 октября тела режиссера и его жены нашла их дочь. Девушка сразу сообщила об этом в полицию. На их телах были зафиксированы следы от побоев и порезы. Также, предполагается, что пару могли задушить, передаёт агентство Tasnim.

Мехрджуи был академиком Иранской Академии искусств. Он — обладатель Премии Дон Кихота — особое упоминание Берлинского кинофестиваля (1999) за фильм "Госпожа".

Его фильм "Мистер Наивность", который вышел в свет в 1971 году, был номинирован на премию "Золотой приз" Московского международного кинофестиваля.

Дариюш Мехрджуи родился 8 декабря 1939 года в Тегеране. Начальное образование получил в родном городе. В 1959 году поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на факультет театра, кино и телевидения, где одним из его преподавателей был Жан Ренуар.