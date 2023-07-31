Известный геолог и его дети скончались в ДТП в Казахстане

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ДТП унесло жизнь яркого представителя геологической отрасли Казахстана Аскара Шаменова и двух его детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

"30 июля Аскар Шаменов и его семья попали в дорожно-транспортное происшествие. От травм, несовместимых с жизнью, скончались Аскар Амангельдыевич, его старший сын Алишер и дочь Алима. Супруга и младший сын с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что Аскар Шаменов обладал богатейшим профессиональным и жизненным опытом. Высокую значимость его деятельности подтверждают многочисленные государственные награды, в том числе "Отличник разведки недр", "Почётный разведчик недр", "Еңбек даңкы" III степени, "Кенші даңқы" III степени, "25 лет Независимости Казахстана".

Он имел более 20 лет практического опыта в горнорудном секторе Казахстана, в квазигосударственных компаниях, в том числе 10 лет государственной службы в комитете геологии.