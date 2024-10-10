Известный футболист сборной Греции обнаружен мёртвым

Футболист Джордж Болдок, выступавший за сборную Греции и за английские профессиональные клубы, умер в возрасте 31 года, передаёт BaigeNews.kz. Тело спортсмена было обнаружено 9 октября, в среду, в бассейне его дома в пригороде Афин. Сообщение о кончине спортсмена появилось в соцсетях его бывшего клуба "Шеффилд Юнайтед".

"Футбольный клуб "Шеффилд Юнайтед" потрясен и крайне опечален известием о кончине Джорджа Болдока. Мы выражаем искренние соболезнования от всех, кто связан с "Шеффилд Юнайтед", семье и друзьям Джорджа", – говорится в сообщении, опубликованном на странице футбольного клуба "Шеффилд Юнайтед" в социальной сети.

Зарубежные СМИ пишут, что тело футболиста было обнаружено рядом с бассейном у его дома в Глифаде, на юге Афин. Медики пытались спасти спортсмена с помощью сердечно-лёгочной реанимации, но их старания оказались бесполезными.