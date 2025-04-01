Известный бренд одежды уволил 30 моделей и заменил их ИИ
Некоторые опасаются, что этот шаг может повлиять на других моделей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Модный ритейлер H&M решил использовать искусственный интеллект (ИИ) для создания цифровых "двойников" 30 моделей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Компания объявила, что будет использовать эти ИИ-двойники в некоторых публикациях в социальных сетях и маркетинговых материалах вместо настоящих моделей, если те дадут на это разрешение.
"Нам интересно исследовать новые креативные способы демонстрации нашей моды и использовать преимущества новых технологий, при этом оставаясь верными нашему обязательству сохранять индивидуальный стиль", - сказал главный креативный директор H&M Йорген Андерссон.
Несмотря на заявление H&M, что компания не изменит своего "человекоцентричного подхода", некоторые опасаются, что этот шаг может повлиять на других моделей, фотографов и визажистов.
Ранее мы сообщали, что казахстанец с помощью ИИ оживил старые купюры.
Самое читаемое
- Землетрясение на территории Китая зарегистрировали казахстанские сейсмологи
- Юриста жестоко убили в поликлинике в Кульсары: коллеги рассказали подробности
- В Узбекистане произошел взрыв в мечети
- Подозреваемого в мошенничестве вернули из России в Казахстан
- Дождь, грозы и снег: какой будет погода в Казахстане в начале апреля