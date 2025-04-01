Модный ритейлер H&M решил использовать искусственный интеллект (ИИ) для создания цифровых "двойников" 30 моделей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Компания объявила, что будет использовать эти ИИ-двойники в некоторых публикациях в социальных сетях и маркетинговых материалах вместо настоящих моделей, если те дадут на это разрешение.

"Нам интересно исследовать новые креативные способы демонстрации нашей моды и использовать преимущества новых технологий, при этом оставаясь верными нашему обязательству сохранять индивидуальный стиль", - сказал главный креативный директор H&M Йорген Андерссон.

Несмотря на заявление H&M, что компания не изменит своего "человекоцентричного подхода", некоторые опасаются, что этот шаг может повлиять на других моделей, фотографов и визажистов.

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