  • 1 Апреля, 11:00
  • BAIGENEWS

Известный бренд одежды уволил 30 моделей и заменил их ИИ

Некоторые опасаются, что этот шаг может повлиять на других моделей.

Сегодня, 10:43
АВТОР
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unsplash Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43
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Фото: unsplash

Модный ритейлер H&M решил использовать искусственный интеллект (ИИ) для создания цифровых "двойников" 30 моделей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Компания объявила, что будет использовать эти ИИ-двойники в некоторых публикациях в социальных сетях и маркетинговых материалах вместо настоящих моделей, если те дадут на это разрешение.

"Нам интересно исследовать новые креативные способы демонстрации нашей моды и использовать преимущества новых технологий, при этом оставаясь верными нашему обязательству сохранять индивидуальный стиль", - сказал главный креативный директор H&M Йорген Андерссон.

Несмотря на заявление H&M, что компания не изменит своего "человекоцентричного подхода", некоторые опасаются, что этот шаг может повлиять на других моделей, фотографов и визажистов.

Ранее мы сообщали, что казахстанец с помощью ИИ оживил старые купюры.

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