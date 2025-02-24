Член Олимпийской сборной СССР по боксу, заслуженный мастер спорта международного класса Асылбек Килимов назначен внештатным советником акима Мангистауской области по вопросам спорта, передаёт BaigeNews.kz.

Килимов был одним из сильнейших спортсменов СССР в 1980-х годах и с честью защищал честь страны на международной арене. В 1984 году он стал лучшим боксёром Европы и третьим в мире в весовой категории до 75 килограммов.

За профессиональную карьеру Килимов провёл 196 боев и выиграл 186 из них, 82% завершив досрочно. После был гостренером, членом Европейской Ассоциации любительского бокса (EABA). В 1991 году под его руководством сборная Казахстана впервые заняла первое командное место на Х Спартакиаде Народов СССР.