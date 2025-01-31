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Известный бизнесмен поддержал налоговые реформы в Казахстане

Он подчеркнул, что бизнес должен выйти из тени.

Сегодня, 18:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:20
Сегодня, 18:20
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Фото: baigenews.kz

Генеральный директор сети SF Shaurma Food и председатель отраслевого Совета HoReCa палаты предпринимателей "Атамекен" Астаны Дмитрий Инютин поддержал налоговые реформы в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Он подчеркнул, что бизнес должен выйти из тени.

"Я за то, чтобы налоги платить. Однозначно. И за выход всего бизнеса из тени", - сказал он в интервью нашему корреспонденту.

Правительство Казахстана готовит масштабную налоговую реформу, направленную на облегчение налогового бремени для бизнеса. Об этом заявил вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге по итогам расширенного заседания правительства.

На расширенном заседании правительства презентован проект новой налоговой реформы. В рамках него предлагается снижение порога по НДС, но при этом повышение его ставки, а также сокращение количества ОКЭД по розничному налогу.

 

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