Известный бизнесмен поддержал налоговые реформы в Казахстане
Он подчеркнул, что бизнес должен выйти из тени.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Генеральный директор сети SF Shaurma Food и председатель отраслевого Совета HoReCa палаты предпринимателей "Атамекен" Астаны Дмитрий Инютин поддержал налоговые реформы в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Он подчеркнул, что бизнес должен выйти из тени.
"Я за то, чтобы налоги платить. Однозначно. И за выход всего бизнеса из тени", - сказал он в интервью нашему корреспонденту.
Правительство Казахстана готовит масштабную налоговую реформу, направленную на облегчение налогового бремени для бизнеса. Об этом заявил вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге по итогам расширенного заседания правительства.
На расширенном заседании правительства презентован проект новой налоговой реформы. В рамках него предлагается снижение порога по НДС, но при этом повышение его ставки, а также сокращение количества ОКЭД по розничному налогу.
Самое читаемое
- Авиакатастрофа в США: известные российские фигуристы находились на борту самолета
- Сжигателя Корана застрелили во время прямой трансляции в ТикТок
- Девочку избили до сотрясения мозга на катке в Алматы
- Родители подрались в детском саду в Астане
- Безжалостный расстрел в Афганистане: погибли 10 человек, в том числе дети