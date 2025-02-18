Известное американское издание Rolling Stone, специализирующееся на музыке и поп-культуре, опубликовало статью о казахстанском певце Димаше Кудайбергене, передаёт BaigeNews.kz.

В материале рассказывается о том, как Димаш стал лауреатом престижной международной премии Arab Festivals Awards (DIAFA), церемония которой состоялась в ноябре 2024 года в Дубае.

"Признание Димаша на DIAFA имеет большое значение. Он стал первым артистом из Центральной Азии, удостоенным этой награды, и его имя вошло в список мировых лидеров, оказавших влияние за пределами своих стран", — говорится в публикации.

Премия DIAFA присуждается выдающимся личностям за их вклад в развитие культуры, искусства и общества. Отбор лауреатов проводится комитетом из 25 журналистов.

Во время церемонии Димаш исполнил композицию "Stranger", заглавный трек своего мирового турне. Его выступление сочетало в себе элементы классической, поп- и традиционной казахской музыки, а ведущие представили его как "необычайный талант с голосом, не знающим границ".

Rolling Stone также отметил, что музыка Димаша находит отклик во всём мире, преодолевая языковые и культурные барьеры.

"Выступая более чем на 14 языках и собирая полные залы по всей Европе и Азии, Димаш создаёт наследие, выходящее далеко за пределы его родины в Казахстане", — пишет издание.

Напомним, что, получая премию DIAFA 2024, Димаш Кудайберген посвятил её легендарной оперной певице, народной артистке СССР Бибигуль Тулегеновой, в честь её 95-летия.