Известный актёр больше не будет "русским голосом Ди Каприо"

Фото: Instagram / sergeyburunovofficial

Российский актёр Сергей Бурунов, который с 2005 года является официальным русским голосом голливудской звезды Леонардо Ди Каприо в дубляже, больше не будет озвучивать его в фильмах. Об этом сообщает портал boda.su, передаёт BaigeNews.kz.

На стриминговом сервисе Apple TV+ 20 октября стартует премьера "Убийцы цветочной Луны" Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главной роли. У проекта будет русский дубляж. По словам Бурунова, озвучивать персонажа Ди Каприо взяли другого актёра. О причинах подобного решения не сообщается.