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BaigeNews.kz Сегодня, 03:44
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Сегодня, 03:44
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Фото: BaigeNews.kz

Известных вайнеров могут отправить на пять лет в колонию-поселение

С популярных вайнеров сняли часть обвинений по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Удалось доказать, что два известных вайнера Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов не состояли в преступной группе и сами не создавали никакой пирамиды. Прокуроры запросили для подсудимых пять лет колонии-поселения. Всего на скамье подсудимых 10 человек. Ещё два фигуранта дела по-прежнему в международном розыске.

Компания Mudarabah Capital работала по принципу инвестиционной пирамиды. Доверчивых клиентов убеждали, что их деньги участвуют в госзакупках. Вкладчикам обещали ежемесячно 20-процентную прибыль. Больше сотни человек перечислили около 2 миллиардов тенге на счета компании Astex.kz через фирму Mudarabah Capital. Обе эти организации были связаны между собой.

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Сегодня, 03:44
266
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