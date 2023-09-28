  • 29 Сентября, 02:17
  • BAIGENEWS

Известную своей стрижкой полицейскую задержали за взятку

Вчера, 14:47
АВТОР
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Скриншот из видео: 24.kz Вчера, 14:47
Вчера, 14:47
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Фото: Скриншот из видео: 24.kz

Руководитель Управления миграционной службы и другие сотрудники Департамента полиции области Абай подозреваются во взяточничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по противодействию коррупции.

"Глава Управления миграционной службы Гульвира Доненбаева через своего подчинённого получила взятку в сумме 1000 долларов США за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы", - сообщил антикор.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование продолжается.

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