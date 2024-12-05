Известного казахстанского спортсмена подозревают в употреблении допинга

Двукратного чемпиона мира по грэппингу Самата Айтпанбета подозревают в нарушении антидопинговых правил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Международное агентство по тестированию.

На сайте агентства появилась информация о том, что казахстанец временно отстранён от соревнований с 3 декабря. В пробах, взятых у него 12 октября, обнаружили наличие метаболита дростанолона и кломифена.

На недавнем чемпионате мира по грэпплингу в Астане атлет в весовой категории до 62 килограммов завоевал "золото" и получил звание "мастера спорта международного класса".