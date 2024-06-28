Известного казахстанского шоумена арестовали за дебош на борту самолета

Шоумена Турсынбека Кабатова арестовали на 5 суток за маты на борту самолета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд РК.

По материалам дела, обвиняемый на борту самолета в алкогольном опьянении выражался нецензурной бранью.

“В суде он пояснил, что был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников и высказал им свои замечания. И не помнит, выражался ли он при этом нецензурной бранью или нет, но за нарушение общественного порядка извинился”, - говорится в сообщении.

Свидетель (старший бортпроводник) подтвердила, что правонарушитель был на борту самолета в алкогольном опьянении и выражался нецензурной бранью, тем самым нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.