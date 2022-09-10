Известного казахстанского КВНщика выпустили из СИЗО в Кыргызстане

Фото: nstagram/marat_dms

Члена команды КВН "Азия MIX" Марата Джуманалиева, задержанного ранее КНБ в Кыргызстане по подозрению в мошенничестве выпустили из изолятора временного содержания в СИЗО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Об этом Марат Джуманалиев сообщил на своей странице в Instagram, записав видеообращение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марат Джуманалиев (@marat_dms)

"Произошло большое недоразумение, я допустил одну ошибку в одном сообщении, но это не дает право, чтобы я находился там. Разобрались, мы друг перед другом извинились, перед сотрудниками. Не надо наговаривать на них, клеветать. Я не считаю в этой ситуации себя виновным. Но, как говорится, справедливость будет", — сказал Марат Джуманалиев.

Член команды КВН "Азия MIX" также поблагодарил всех своих родных, знакомых и подписчиков за слова поддержки.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в мошенничестве. По версии следствия, за вознаграждение они предлагали генеральному директору ОсОО "Спекулянт" гражданину России Василию Щербине помощь в решении его вопросов по уголовному делу. Одним из задержанных оказался Марат Джуманалиев.

Следствие по уголовному делу магазина "Спекулянт" вела межведомственная следственная группа ГКНБ и Военной прокуратуры. По версии следствия, руководители и работники коммерческих компаний в сговоре с сотрудниками госорганов при покровительстве отдельных работников правоохранительных и фискальных органов организовали устойчивую коррупционную связь по ввозу на территорию Кыргызстана продуктов питания с истекшим сроком годности. Василий Щербина и Шахноза Якубжанова были объявлены в розыск.

Позже стало известно, что расследование по уголовному делу приостановлено в связи с розыском подозреваемых.