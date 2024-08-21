  • 21 Августа, 11:10
  • BAIGENEWS

Известного боксера Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании

Сегодня, 10:04
АВТОР
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Сегодня, 10:04
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Фото: Instagram

Профессионального боксера Жанкоша Турарова подозревают в изнасиловании, передаёт BaigeNews.

В департаменте полиции Алматы подтвердили, что возбуждено уголовное дело.

"В связи с поступившим заявлением Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Жанкош Тураров - боксер-профессионал, родился 20 ноября 1990 года. В профессиональном боксе был обладателем поясов Национальной Федерации бокса Казахстана, WBA Fedecentro, становился интерконтинентальным чемпионом по версии WBO. Боксирует в первой полусредней весовой категории.

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