Известного боксера Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании
Сегодня, 10:04
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Сегодня, 10:04Сегодня, 10:04
147Фото: Instagram
Профессионального боксера Жанкоша Турарова подозревают в изнасиловании, передаёт BaigeNews.
В департаменте полиции Алматы подтвердили, что возбуждено уголовное дело.
"В связи с поступившим заявлением Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Жанкош Тураров - боксер-профессионал, родился 20 ноября 1990 года. В профессиональном боксе был обладателем поясов Национальной Федерации бокса Казахстана, WBA Fedecentro, становился интерконтинентальным чемпионом по версии WBO. Боксирует в первой полусредней весовой категории.
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