Прокуратура Алмалинского района Алматы провела масштабный анализ автосалонов города на предмет соблюдения прав потребителей и выявила серьезные нарушения. Оказалось, что ряд автосалонов систематически навязывал клиентам дополнительные услуги — такие как сигнализация, затемнение стекол, коврики и другие комплектующие — за отдельную плату, что нарушает права покупателей и законодательство Республики Казахстан.

После прокурорского надзора и вмешательства Департамента по защите и развитию конкуренции Алматы, к административной ответственности было привлечено ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Auto". Компанию оштрафовали на более чем 88 миллионов тенге за монополистическую деятельность, предусмотренную статьей 159 КоАП РК. В настоящее время штраф полностью оплачен.

Прокуратура напоминает, что навязывание дополнительных услуг является незаконным, и призывает граждан сообщать о подобных нарушениях в прокуратуру или другие уполномоченные органы.