Известная российская фигуристка хочет выступать за Казахстан
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В российских СМИ появилась информация о том, что 16-летняя фигуристка Софья Самоделкина планирует перейти в сборную Казахстана и уже якобы получила казахстанское гражданство, передаёт BaigeNews.kz.
Источник "Р-Спорта" сообщил изданию, что федерация фигурного катания России уведомлена о желании Самоделкиной перейти в другую сборную, но разрешения на это пока не дала.
Самоделкина тренируется в ЦСКА. Она серебряный призёр Гран-при среди юниоров в Словении (2021), серебряный призёр Первенства России среди юниоров (2022), победитель финала Кубка России среди юниоров (2020), победитель мемориала Дениса Тена (2021) в соревнованиях юниоров. Серебряный призёр II этапа Гран-при России (2022), победитель V этапа Гран-при России. Мастер спорта. Первая одиночница, которая попыталась выполнить четверной риттбергер на соревнованиях, но прыжок не засчитан из-за недокрута.
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