Известная правозащитница выдвинута кандидатом в президенты Казахстана

Ещё одна женщина стала кандидатом в президенты Казахстана. Это общественный деятель и правозащитница Салтанат Турсынбекова. РОО "Қазақ аналары — дәстүрге жол" выдвинуло своего кандидата в президенты, сообщает BaigeNews.kz.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал шесть кандидатов, включая Касым-Жомарта Токаева.

Первого своего кандидата на внеочередные выборы президента РК выдвинула Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл". Им стал Жигули Дайрабаев — председатель комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен", председатель Ассоциации фермеров.

Оппозиция вступила в президентскую гонку, представив своего кандидата Нурлана Ауесбаева от Общенациональной социал-демократической партии.

РОП "Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат" выдвинули кандидатом на пост Президента Республики Казахстан руководителя Института экономических исследований Международного научного комплекса "Астана" Мейрама Кажыкена.

Кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента выдвинули республиканские общественные объединения партии Amanat, Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана "Ак жол", "Организация ветеранов", QAZAQSTAN TEAM, "Объединение депутатов маслихатов Казахстана", "Совет генералов", "Казахстанский союз спортсменов". В итоге была создана народная коалиция в поддержку на выборах действующего главы государства. Об этом сообщил председатель партии Amanat Ерлан Кошанов.

"Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост президента кандидатуру главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева", — сказал он на внеочередном XXIV съезде партии Amanat, которая приняла новую политическую платформу.

7 октября в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан с выписками протоколов всех общественных объединений и партий, поддержавших кандидатуру Токаева.

К концу прошлой недели было объявлено, что к четырём кандидатам на пост президента страны присоединилась женщина. РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников" выдвинул кандидатуру общественного деятеля, члена Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан Каракат Абден.

Между тем стало известно, что общественники обвиняют экс-депутата Нуржана Альтаева в подлоге документов для ЦИКа. Ряд руководителей филиалов республиканского общественного объединения "Мұқалмас" сообщили о фальсификации одного из поданных документов. По факту компетентными органами проводится проверка, сообщила пресс-служба ЦИК.

В субботу, 8 октября, Центральная избирательная комиссия РК установила, что кандидат в президенты РК Касым-Жомарт Токаев соответствует предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК "О выборах в РК" требованиям и постановила выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей.

Шестым кандидатом в президенты Казахстана стал глава Союза строителей Талгат Ергалиев.

В понедельник в Центризбирком были представлены документы Жуматая Алиева о выдвижении кандидатом в президенты Казахстана. Алиева выдвинуло общественное объединение "Халық демографиясы".