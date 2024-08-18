Известная альпинистка вместе с картинами Карипбека Куюкова собрала миллион для сирот из области Абай

Известная альпинистка и картины художника с ограниченными возможностями, родившиеся близ семипалатинского ядерного полигона, покорили высочайшие пики Северной и Южной Америки. Индира Уивер, живущая в Великобритании, рассказывает казахстанскому комьюнити о последствиях 40-летних испытаний ядерного оружия и устраивает акции сбора средств пострадавшим от них. Причём делает это весьма креативно. Этим летом она взошла на несколько высочайших точек мира, держа в руках картины карагандинского художника, жертвы испытаний Карипбека Куюкова. Её неутомимая воля и его творчество собрали для детей из Абайской области почти 2 млн. тенге. На днях часть этой суммы, один миллион, они лично передали семейскому Дому ребёнка, где побывал и корреспондент BaigeNews.kz.

В Доме ребёнка Семея живёт 51 малыш в возрасте до четырёх лет. Большая часть из них — с особенностями развития. Самые маленькие сироты города с любопытством разглядывали гостей, которые приехали к ним издалека, чтобы передать собранный в Англии миллион тенге. Встреча прошла скромно и без пафоса.

Индира Уивер впервые побывала в учреждении, которое на много лет станет домом для оставленных без родительского внимания Семейских детей.

В 14 лет она сама наполовину осиротела, её мама трагически скончалась в автокатастрофе. Поэтому выбор адресата для помощи не был не случайным.

"Однажды я позвонила Карипбеку Куюкову и поделилась с ним, что собираюсь рассказывать о ядерном полигоне. Попросила его посоветовать какую-нибудь организацию, связанную с последствиями испытаний, ради которой бы устроила благотворительную акцию. Он рассказал о Доме малютке", — поведала предысторию большого и доброго дела наша собеседница.

Индира Уивер родилась в селе Сосновка Бескарагайского района Абайской области. Училась и жила в Алматы, выпускница факультета иностранных языков. За 13 лет жизни близ Заилийского Алатау она ни разу не бывала в горах. И только после знакомства с будущим мужем они вместе совершили первое восхождение, побывав на Большом Алматинском озере на высоте 2,5 тысячи метров.

Затем покорилась наивысшая точка Британских островов в Шотландии — вершина Бен-Невис в Грампианских горах, марокканский Тубкаль и "потолок Европы" — Монблан, высотой 4810 м. Увлекательное и экстремальное хобби незаметно затянуло. Она является участницей движения "7 вершин", которое готовит альпинистов к восхождению на семь высочайших пиков земли. Четыре на сегодня покорены.

Фото: из архива Индиры Уивер

Несколько лет назад её восхождения стали сопряжены с особой миссией — рассказывать людям разных стран о тяжёлых последствиях и невосполнимых утратах, которые принесли ядерные испытания на семипалатинском полигоне.

В этом ей помогает всемирно известный художник из Караганды Карипбек Куюков, который родился и жил в селе Егендибулак близ границы полигона, и на котором напрямую отразились ядерные эксперименты военных и учёных. Он родился без рук. Но его проблема стала его борьбой за справедливое отношение к жертвам полигона. Он пишет свои работы ногами и губами.

Фото: Альбина Халел

Его творения украшают частные и муниципальные коллекции на нескольких континентах Земли - в США, Германии, Японии, Китае и других странах. Во время Саммита по ядерной безопасности 2016 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подарил Бараку Обаме одну из работ Куюкова под названием "Взрыв".

А в 2023 году благодаря Индире его картина побывала на самой высокой точке Южной Америки - горе Аконкагуа (6 960 м). Этот пик является самым высоким потухшим вулканом и высшей точкой Американского континента, западного и южного полушарий. Индире помогала её двоюродная сестра Жамиля Баширова, которая в конце мая этого года покорила Эверест.

Культурно-просветительская коллаборация Индиры и Карипбека не просто привлекает, а притягивает внимание тысяч людей.

"Я хотела рассказать миру о последствиях полигона и решила поднять его картину на самую высокую точку Южной Америки. У нас с Жамилёй получилось. Мы поднялись, сфотографировались. А на обратном пути посетили галерею художника Мигеля Доура под названием Пласа де Мулас. Это самая высокая галерея на высоте четырёх тысяч метров. Он живёт там в сезон восхождения — три зимних месяца в году. Мы подарили ему картину Карипбека, взамен он подарил моему земляку свою картину. Так произошёл культурный обмен между двумя далёкими странами", — говорит Индира Уивер.

Вторая работа художника в июне этого года взобралась на главный пик Северной Америки — гору Денели. Экспедиция длилась 18 дней.

Перед началом восхождения Индира объявила благотворительную акцию по сбору средств для малышей из семейского Дома ребёнка.

Она рассказала о военных экспериментах в казахской степи своим друзьям и многочисленному казахскому комьюнити. Для этого Индира подготовила презентацию, а Карипбек Куюков записал видеообращение. Для жителей Туманного Альбиона эта информация стала открытием.

Фото: Альбина Халел

"В этом году я задумала восхождение на самую высокую точку Северной Америки, её высота 6194 м. Она близко расположена к Северному полюсу, там очень сложные и суровые условия. Саму вершину мы покорили 14 июня. Для этого непростого путешествия Карипбек-ага уже подготовился и специально написал картину. Она проделала большой путь — из Караганды в Астану, затем в Лондон и далее в Америку. Я очень переживала, что не смогу донести её до вершины, так как гора славится резкими перепадами температуры, там ветер и осадки", — рассказала Индира.

Без связи и помощников на горе Денери альпинисты остаются наедине с собой и своим снаряжением. Это одно из сложнейших восхождений в списке Индиры. Сами несут рюкзаки, разбирают и собирают палатки.

"Было очень тяжело физически. Но меня вдохновляли эти детки, для которых шёл сбор средств, и жизненный путь Карибека-ага. И, конечно, я переживала, что картина утратит свою целостность", — говорит Индира.

Однако художник предусмотрительно подготовил "путника" к сложному восхождению.

"Я думал, как бы облегчить эту картину. Потому что на такой высоте каждый грамм как лишний кирпич. Снял картину с подрамника и покрыл в несколько слоёв лаком, чтобы холст выдержал перепады температур. Когда Индира показала фотографии на пике горы, я почувствовал, что сам там побывал, что я стою на этой вершине", — вспоминает пережитые эмоции Карибек Куюков.

Художник помогает Дому малютки не первый год. Он понимает, что дети с патологиями в зоне риска, именно от таких малышей чаще отказываются родители.

"То, что здесь так много детей с патологиями, напоминает нам, что радиация никуда не делась, и передаётся из поколения в поколение. Когда вижу таких детей, то вспоминаю себя. Но мне повезло, ведь мои родители дали мне воспитание, дали возможность выучиться. В Семее в музее при медицинском университете есть необычные и страшные экспонаты - заспиртованные эмбрионы в колбах, тела не рождённых детей со страшными патологиями. Когда увидел их впервые, то подумал, что и я мог быть среди них. Надеюсь, малыши из Дома ребёнка в будущем станут счастливыми и найдут себя", — сказал Карипбек Куюков.

Фото: из архива Индиры Уивер

Индире Уивер удалось собрать миллион тенге. Пока она шла к своей цели – на вершину горы Денели, уверенно шёл и сбор средств. Она передала деньги руководителю Дома ребёнка Ерболу Ибраимову. По его словам, в скором времени на эти деньги здесь приобретут специальное игровое оборудование для маленьких подопечных.

В учреждении проживает 51 ребёнок. Среди них есть дети с врождёнными пороками головного мозга, нарушением психики и синдромом Дауна. Но, пожалуй, самый сложный случай — это малыш с отсутствием глотательного рефлекса, которого с рождения кормят при помощи зонда.

Ранее уроженка Абайской области Индира Уивер проводила несколько благотворительных акций и собрала средства для недоношенных детей английского города Слау, а также для ребят из её родного села Сосновка Бескарагайского района. Сельская школа закупила на 700 тысяч тенге спортивный инвентарь.

Сейчас покорительница вершин набирает популярность в мире альпинизма и готовится к будущим восхождениям. В её заветном списке три высочайших точки планеты, в том числе неприступный Эверест.



