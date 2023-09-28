Известна своей стрижкой: Главу миграционной службы по области Абай задержали за взятку
Сегодня, 14:47
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Сегодня, 14:47Сегодня, 14:47
1732Фото: Скриншот из видео: 24.kz
Руководитель Управления миграционной службы и другие сотрудники Департамента полиции области Абай подозреваются во взяточничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по противодействию коррупции.
"Глава Управления миграционной службы Гульвира Доненбаева через своего подчинённого получила взятку в сумме 1000 долларов США за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы", - сообщил антикор.
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование продолжается.
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