  • 28 Сентября, 20:04
  • BAIGENEWS

Известна своей стрижкой: Главу миграционной службы по области Абай задержали за взятку

Сегодня, 14:47
АВТОР
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Скриншот из видео: 24.kz Сегодня, 14:47
Сегодня, 14:47
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Фото: Скриншот из видео: 24.kz

Руководитель Управления миграционной службы и другие сотрудники Департамента полиции области Абай подозреваются во взяточничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по противодействию коррупции.

"Глава Управления миграционной службы Гульвира Доненбаева через своего подчинённого получила взятку в сумме 1000 долларов США за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы", - сообщил антикор.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование продолжается.

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