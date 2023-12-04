Извержение вулкана в Индонезии: погибли 11 человек

В результате извержения вулкана Марапи в западной части индонезийского острова Суматра погибли как минимум 11 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.com.

Спасатели обнаружили также троих выживших. Еще 12 человек, находившихся в районе стихийного бедствия, считаются пропавшими без вести. Их поиски пока приостановлены из-за соображений безопасности.

Масштабное извержение вулкана Марапи на Суматре произошло в воскресенье днем 3 декабря. По данным спасательных служб, в районе вулкана находилось 75 человек. 49 человек удалось эвакуировать. Многим из них понадобилась медицинская помощь из-за ожогов.

Вулкан выбросил столб пепла на высоту 3 км. Пепел накрыл несколько деревень. Высота вулкана составляет 2 891 метр. Власти Индонезии объявили второй уровень опасности в связи с извержением и запретили жителям приближаться ближе, чем на 3 км к кратеру.