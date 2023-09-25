Извержение вулкана прогнозируют геологи в ближайшие дни в Чили

В Чили после увеличения вулканической активности вулкана Вильяррика, повысили уровень тревоги с жёлтого до оранжевого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Оранжевый уровень предупреждения означает, что существует большая вероятность того, что извержение произойдет в ближайшие дни или недели, пишет издание.



Вулкан, расположенный около популярного туристического курорта Пукон, в 750 км к югу от столицы Сантьяго, является одним из наиболее активных в Южной Америке, отмечает агентство. Он имеет открытый кратер шириной 200 и в последний раз извергался в 2015 году, вызвав массовую эвакуацию местного населения.