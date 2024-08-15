Извержение вулкана Этна началось на Сицилии

Вулкан Этна вновь извергается на острове Сицилия в Италии, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

Отмечается, что образовавшееся облако пепла и дыма остановило полеты в аэропорту Катании, несколько рейсов были перенаправлены в Палермо и Комизо из-за плохой видимости. Близлежащие города были покрыты черным вулканическим пеплом.

По данным портала Volcano discovery, столб пепла достиг высоты в несколько километров. Извержение продолжает усиливаться и достигло стадии пульсирующих фонтанов лавы.